Doğadaki insan kim? Doğadaki İnsan programı sunucusu kim? Doğadaki İnsan programı Serdar Kılıç kimdir, kaç yaşında?
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Doğadaki insan kim? Doğadaki İnsan programı sunucusu kim? Doğadaki İnsan programı Serdar Kılıç kimdir, kaç yaşında?

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Doğadaki insan kim? Doğadaki İnsan programı sunucusu kim? Doğadaki İnsan programı Serdar Kılıç kimdir, kaç yaşında?

Cumartesi günü 16.20'de TRT Haber'de yayınlanan Doğadaki insan kim? Doğadaki İnsan programı sunucusu kim? Doğadaki İnsan programı Serdar Kılıç kimdir, kaç yaşında?

TRT Haber'de yayınlanan ve büyük ilgi çeken Doğadaki İnsan programı sunucusu kim? Doğadaki insan kim? Doğadaki İnsan programı Serdar Kılıç kimdir, kaç yaşında?

DOĞADAKİ İNSAN KİM? SERDAR KILIÇ KİM?

Serdar Kılıç (d. 3 Haziran 1969; Şarkışla, Sivas), Türk motivasyon konuşmacısı, eğitmen ve doğa bilimci. 93 Harbinden sonra Güney Kafkasyadan Sivasa yerleşmiş Karapapak kökenli ailede dünyaya gelen Kılıç, 1976-1979 Mukavemet kayağı Cross Country kayak eğitimi aldı. 1980-1989 yıllarında Temel Hayatta Kalma Eğitimleri, Kampçılık ve İzcilik Faaliyetlerinde bulundu. 1990-1991 yıllarında Temel Dağcılık Eğitimleri gördü, yurt içinde ve yurt dışında birçok dağ tırmanış gerçekleştirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği eğitimine devam ederken, bu bölümden beden eğitimi ve spor bölümüne geçti ve 1995 senesinde buradan mezun oldu. Yüksek lisansını Spor Organizasyonu ve Yönetimi üzerine yaptı. Bu dönemde, Egzersiz Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi ve Sağlığı gibi konularda sertifikalar aldı.

Haliç ve Marmara Üniversitesi gibi öğretim kurumlarında öğretim görevlisi olmuştur. Bu üniversitelerde Liderlik ve Grup Dinamikleri, Rekreasyon Yönetimi ve Doğa Sporları gibi dersler vermiştir. Takım çalışması, liderlik, iletişim, risk alma, takım halinde başarılı olma konusunda yeteneklerin geliştirildiği ve test edildiği Eco Challange, Camel Trophy, Terra Incognita, Trans Jebel Sarhro, Dünya Navigasyon Şampiyonası vb. dünya genelindeki serüven yarışmalarında takım lideri olarak Türkiye'yi ilk kez ve pek çok kere temsil etmiştir.

Zor arazi koşullarında arama kurtarma ve hayatta kalma eğitimleri vermiştir. Birçok kez kurtarma operasyonlarında yer aldı. 2004'te, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde "Camp Wolftrack" isimli bir kamp kurdu. İnsanları doğaya yönlendirme, motivasyon ve kişisel gelişim adına hizmet vermektedir. Aynı zamanda şirketler arası basketbol ligi olan 'Business League' organizasyonunun kurucusudur.

2008-2009 arasında Sky Türk kanalında İçimdeki Doğa, 2010-2011 yıllarında Ntv'de Doğada Tek Başına, 2011'de yine Ntv'de Doğada Çocukla, 2012'de Ntv'de Doğada Tek Başına Dağ Evi ve son olarak 2014'te TRT Haber'de Doğadaki İnsan isimli belgesel dizilerinde yer aldı. Bu programlarda, doğada nasıl hayatta kalınacağına dair eğitici bilgiler vermekteydi. Aynı zamanda Sarıkamış Harekâtı gibi insan-doğa arasındaki mücadeleyi anlatan bir kısa belgesel hazırladı. "Doğaya Dönüş" isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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