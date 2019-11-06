06.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:43

Doğada düğün fotoğrafları çektiren çift, yağmura yakalandı

Artvin'in Borçka ilçesinde doğal güzelliği ile büyüleyen Karagöl'de düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen Petek Sezgin ve Kemal Beşirlioğlu, aniden yağan sağanağın azizliğine uğradı. Gelinlik ve damatlıkları ile elleri ve ayakları çamurla kaplanan çift, aldırış etmeden poz vererek fotoğraflarını çektirdi

Artvinli sigortacı Petek Sezgin ile meslektaşı Kemal Beşirlioğlu düğün fotoğraflarını doğayla baş başa bir ortamda çektirmek istedi. Borçka ilçesinde doğal güzelliği ile etkileyen Karagöl'e giden çift, fotoğraf sanatçısı Memiş Ali Yazıcı'ya poz vermeye başladı. Çekimlerin sürdüğü sırada aniden bastıran sağanak nedeniyle çift, zor anlar yaşadı. Çiftin gelinliği ve damatlığı çamura büründü. Elleri ve ayakları çamurla kaplanan gelin ve damat, aldırış etmeden poz vererek fotoğraflarını çektirdi.

'KARADENİZ SÜRPRİZLERLE DOLUDUR'

Fotoğraf Sanatçısı Memiş Ali Yazıcı, çiftle Karagöl'de çekim için anlaştıklarını belirterek, Kurduğumuz iletişim gurubunda çekim gününü planladık. Artık giyecekleri kıyafetten gideceğimiz yere kadar her şeyi biliyorduk. Karadeniz sürprizlerle dolu bir bölge. Çekim mekanına gittiğimizde yağmur ve çamurla karşı karşıya kaldık. Bu çekimi erteleyebilirdik ama coğrafyanın ve o anki durumun aslında bizden ve yaşamımızdan çok da uzak olmadığı fark ettik ve devam ettikö dedi.

'ÇAMURA BULANDIM'

Petek Sezgin, fotoğraf çektirmek için Karadeniz'in doğasını seçtiklerini söyleyerek, Karagöl'de hiç de beklemediğimiz bir hava bizi karşıladı. Sonrasında benim de hiç yapmayacağım şeyler oldu. Çıplak ayaklarla çamurlara girdim. Çamura bulanmam, ağaçlara dokunmam, sırılsıklam ıslanmam benim bütün stresimi aldı. Yağmur, sis, çamur olmasına rağmen çok güzel fotoğraflar ortaya çıktıö dedi.

'ÇOK EĞLENCELİ OLDU'

Kemal Beşirlioğlu ise hayatının en özel günlerinden birini yaşadığını belirterek, Düğünün ertesi günü çekimler için Karagöl'e gittik. Fotoğraf çekimleri yağmura rağmen çok eğlenceli oldu. Sıkılmadan, üzülmeden günü muhteşem tamamladık. Biraz daha az ıslansaydık çekimi daha da uzatabilirdikö diye konuştu.

Kaynak: DHA