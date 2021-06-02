Doğacak bebeğinin adını açıkladı
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Doğacak bebeğinin adını açıkladı

Doğacak bebeğinin adını açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Bengü, önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, "İkinci çocuğumuza eşim Selim'in adını vereceğiz. Ona 'Junior Selim' diyeceğiz" ifadelerini kullandı

Muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, "Hamile olduğumu ilk duyduğumda çok mutlu olduk" dedi.

"EŞİMİN EN BÜYÜK HAYALİYDİ"

Oğluna isim olarak eşi Selim Selimoğlu'nun adını vermeyi düşündüklerini söyleyen Bengü, "İsim olarak soyadımız Selimoğlu olduğu için 'Junior Selim' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum bunu da Selim'e bıraktık" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ AŞERMEDİM"

Hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Bengü, aşerme ile ilgili soruya, "İkinci çocukta daha çok olur dediler ama oğlum iyi bakıyor annesine. Şu ana kadar aşerme gibi bir durum olmadı" dedi.

2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenen Bengü'nün bu evlilikten Zeynep adında bir kızı bulunuyor. 4.5 aylık hamile olan ünlü şarkıcı, önümüzdeki aylarda ikinci kez anne olacak.

Doğacak bebeğinin adını açıkladı
Doğacak bebeğinin adını açıkladı
Doğacak bebeğinin adını açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

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