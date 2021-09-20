Doğa yürüyüşünde rahatsızlanan Belaruslu kadın öldü
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında rahatsızlanan Belaruslu kadın yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında rahatsızlanan Belaruslu kadın yaşamını yitirdi.
İki arkadaşıyla Kalkan Mahallesi Kalamar mevkisinde yürüyüş yapan Volha Novik (57) aniden rahatsızlandı.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Novik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
AKUT biriminde görevli 9 gönüllü tarafından güvenli alana çıkarılan turist kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.