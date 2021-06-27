Doğa tutkunu ambulans şoförü iş stresini koyun ve keçilerle atıyor
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Doğa tutkunu ambulans şoförü iş stresini koyun ve keçilerle atıyor

Doğa tutkunu ambulans şoförü iş stresini koyun ve keçilerle atıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde ambulans şoförlüğü yapan 31 yaşındaki Soner Kocakaya, pandemiden dolayı artan iş stresini satın aldığı koyun ve keçilerle atıyor.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde ambulans şoförlüğü yapan 31 yaşındaki Soner Kocakaya, pandemiden dolayı artan iş stresini satın aldığı koyun ve keçilerle atıyor.

İlçeye bağlı Yortan beldesinde yaşayan Soner Kocakaya (31), 6 yıl önce ambulans şoförü olarak göreve başladı. Hayat kurtarmak için her an yarış içerisinde olan Kocakaya, iş hayatında yaşadığı stresi satın aldığı koyun ve keçilerle dağ ve bayırlarda dolaşarak atıyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan evli ve 1 çocuk babası Soner Kocakaya, "Yıllardır burada yaşadım. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarımı Yortan pazarında tamamladım. Lise hayatım bittikten sonra gurbet hayatım başladı. İlk gurbet hayatım Antalya'nın Alanya ilçesi oldu ama sürekli memleket hasreti ile yanıyordum. Buralarda iş imkanı olmadığı için mecbur dışarıya çıkmak zorundaydık. Şehir hayatımız oldu ve askerden döndükten sonra İstanbul hayatım başladı ama İstanbul'u pek sevemedim. Bizim buralar İstanbul'dan bin kat daha güzel" dedi.

Hayvancılığa başlama hikayesini anlatan Kocakaya, "İstanbul'da yaşarken Yenice bölgesine 112 ambulans şoförü alınacağını duydum ve başvurumu yaptım nasip oldu. Girdik Karabük'te çalışmaya başladık. Karabük'te çalışırken köye gidip geliyordum. Yenice'nin doğasına, toprağına, kokusuna ve derelerine, taşlarına hayranım. Bir gün vakaya giderken koyunları gördüm. Hoşuma gitti ve almak istedim. Daha önceden de hayvanlarım vardı. Güvercinlerim, ördeklerim, süs tavuklarım ve kazlarım vardı. Hobi olarak yapıyordum. O gördüğüm koyunları satın aldım. 3 tane koyun aldım. Sonradan aldığım koyunlar yavru yaptı, hoşuma gitti. Daha sonra başka bir yerden koyun aldım. Onlar da yavru yaptı, daha fazla hoşuma gitmeye başladı. Çünkü verim alıyorsun bir şeyler yapıyorsun. Genişledikçe hoşuma gitmeye başladı" diye konuştu.

"Doğada kendimi rahatlatmak için bu işi yapıyorum"

Gençlere hayvancılık yapmalarını tavsiye eden Kocakaya, şunları söyledi:

"Şu anda 87 tane hayvanım var. Bizim Karabük ve Yenice yolumuz çok tehlikeli olduğu için trafik kazalarına gidiyoruz. Bazen çok üzüldüğümüz noktalar oluyor, çok kötü kazalar ile karşılaştığımız oluyor. O günkü stresimi buralarda atıyorum. O kadar duygu yüklü vakalara gidiyoruz ki. Her türlü vaka ile karşı karşıyayız. O yüzden buraları stres atmak için doğada kendimi rahatlatmak için bu işi yapıyorum." - KARABÜK

Doğa tutkunu ambulans şoförü iş stresini koyun ve keçilerle atıyor
Doğa tutkunu ambulans şoförü iş stresini koyun ve keçilerle atıyor
Doğa tutkunu ambulans şoförü iş stresini koyun ve keçilerle atıyor
Doğa tutkunu ambulans şoförü iş stresini koyun ve keçilerle atıyor
Doğa tutkunu ambulans şoförü iş stresini koyun ve keçilerle atıyor
Doğa tutkunu ambulans şoförü iş stresini koyun ve keçilerle atıyor
Doğa tutkunu ambulans şoförü iş stresini koyun ve keçilerle atıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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