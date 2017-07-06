Doğa Tarihi Müzesi İçin Arama Konferansı Düzenleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi içinde kurulacak Doğa Tarihi Müzesi için arama konferansı düzenliyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi içinde kurulacak Doğa Tarihi Müzesi için 7 Temmuz Cuma saat 09.00'da Rixos Downtown Otel'de arama konferansı düzenliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katılacağı konferansa, konunun uzmanı akademisyenler, ilgili kamu kurumlarından ve Antalya'daki üniversitelerden yöneticiler yer alacak.



Doğa Tarihi Müzesi'nin üzerinde yükseleceği temel prensiplere şekil vermek, bu prensipler ışığında müzenin amacı, faaliyet konusu ve içeriği, koleksiyon yönetimi, sergi yaklaşımı, insan kaynağı ve yönetim politikaları, hedef kitle gibi konular üzerinde tartışmak ve kuruluş çalışmalarına ışık tutacak bir yol haritası belirlemek amacıyla düzenlenen arama konferansında uzmanların önerileri dinlenecek. - ANTALYA