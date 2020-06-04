Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkani Özeren'e, Haluk Levent'ten ziyaret Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren; Ahbap Derneği Başkanı, Sanatçı Haluk Levent ile bir araya geldi.

Türk rock müziğinin başarılı ismi, topluma, çevreye ve doğaya sunduğu sosyal sorumluluk projeleriyle gönülleri fetheden Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren'i, Doğa Koleji Genel Müdürlüğünde ziyaret ederek yeni dönem için iyi dileklerini iletti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, "Türkiye'de sanata, müziğe gönül ve emek vermiş değerli sanatçımızın kurumumuza ziyareti ve yeni dönem için iyi dilekleri bizleri çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: Bültenler