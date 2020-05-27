Doğa Koleji öğrencileri, Riders Arena'da final yarışında Doğa Koleji, İTÜ ARI Teknokent A.Ş. bünyesindeki Acrome Robotics tarafından düzenlenen Riders Arena Online Robot Yarışması'nın final yarışına en çok öğrencisi katılan okul oldu.

Doğa Koleji Çayyolu Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Ece Eğri, yarışmada 5. ve pisti tamamlayan tek kız öğrenci oldu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Türkiye'de İTÜ ARI Teknokent A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Acrome Robotics tarafından düzenlenen Riders Arena Online Robot Yarışması'nda 8 Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisiyle final yarışına en çok öğrencisi katılan okul oldu. 200 okuldan 600 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışmanın final turnuvasına 54 lise ve üniversite öğrencisi katılmaya hak kazandı.

600 ÖĞRENCİ ARASINDAN 8 DOĞALI FİNALE KALDI

Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri'nin 8 öğrencisi, final yarışına kalan 54 öğrenci arasına girmeyi başardı. Öğrencilerin üstün bir performans sergilediği karşılaşmada hedef, online ortamda çizgi izleyen robot için algoritma geliştirmek ve verilen parkuru çizgi izleyerek tamamlamak oldu.

Yarışma sonunda, yarışma pistini tamamlayan tek kız öğrenci Doğa Koleji Çayyolu Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Ece Eğri oldu. Ece Eğri aynı zamanda lise kategorisinde 5. olarak yarışmayı başarıyla tamamladı.

Bostancı Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Bora Avcı ve Çukurambar Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Efe Genç de finalde başarı ile yarıştı ve parkuru tamamlayarak lise kategorisinde sıralamalarını aldılar.

Kaynak: Bültenler