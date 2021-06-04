Doğa harikası Gümüşsu Şelalesi karavancıların uğrak yeri oldu

Doğa harikası Gümüşsu Şelalesi karavancıların uğrak yeri oldu Denizli'nin Çivril İlçesi sınırları içinde bulunan yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya dökülen doğa harikası soğuk ve tatlı suyuyla ünlü Gümüşsu Şelalesi karavancıların ilgi odağı oldu.

Doğa harikası Gümüşsu Şelalesi karavancıların uğrak yeri oldu

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril İlçesi sınırları içinde bulunan yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya dökülen doğa harikası soğuk ve tatlı suyuyla ünlü Gümüşsu Şelalesi karavancıların ilgi odağı oldu.

Denizli'nin Çivril ilçesi Gümüşsu Mahallesi sınırları içinde bulunan, mahallenin ismiyle anılan doğal güzelliğe sahip Gümüşsu Şelalesi karavancıların rotasına girdi. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen soğuk ve tatlı suyuyla ünlü şelale karavancıların uğrak noktası haline geldi. Yoğun olarak düğün nişan fotoğrafçılarına görsel şölen sunan şelale, aynı zamanda yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği yerler arasına girdi. Çevresinde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlene çalışmasının yapıldığı şelale havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte konuklarını ağırlamaya başladı.

Karavanıyla Afyondan yola çıktığını anlatan Mevlüt Başer, "Karavanım ile eşimle birlikte bölgeyi keşfediyorum. Haritalardan bakarken burada Gümüşsu şelalesi olduğunu gördük. Eşim ile birlikte geldik, karavanımızı aşağıya park ettik. Kuraklıktan dolayı sanırım suyun debisi biraz azalmış ama alan çok güzel, beğendik. İnşallah korona virüs bittiği zaman yapılan tesislerde devreye girince daha şahane bir yer olacak diye ümit ediyorum. Karavancı arkadaşlar olsun, diğer misafirlerinde burayı görmelerini çok tavsiye ederim. Anayola yakın, sanırım Dinar buraya 30 kilometre uzaklıkta. Herkesi buraya bekliyorum, çok güzel bir yer. Bakir bir yer, Türkiye'de böyle yerleri keşfetmek çok zor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Durna