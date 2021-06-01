Dodurga'da açık kanalın temizlik çalışmaları yapılıyor
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Dodurga'da açık kanalın temizlik çalışmaları yapılıyor

Dodurga'da açık kanalın temizlik çalışmaları yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dodurga Belediye ekipleri tarafından beldede bulunan açık kanal içerisinde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Dodurga Belediye ekipleri tarafından beldede bulunan açık kanal içerisinde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Selim Tuna, "Ekiplerimiz bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçmek için açık kanal içerisinde biriken tortuları iş makineleri ile temizlerken, çıkan tortular kamyonlarla döküm sahasına taşınıyor. Özellikle yaz aylarında çevredeki vatandaşlarımızın kanaldan etkilenmemeleri için yapılan çalışmalarımızı düzenli aralıklar ile devam ettirmeye çalışıyoruz. Beldemizin yaşam seviyesinin arttırılması için tüm varlığımızla mücadeleye devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Dodurga'da açık kanalın temizlik çalışmaları yapılıyor
Dodurga'da açık kanalın temizlik çalışmaları yapılıyor
Dodurga'da açık kanalın temizlik çalışmaları yapılıyor
Dodurga'da açık kanalın temizlik çalışmaları yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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