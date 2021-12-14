Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesinin itirafları iddianamede

AKSARAY (AA) - Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, sanığın sahte diploma ve doçentlik belgesini nasıl hazırladığı detaylarıyla yer aldı.

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen, tutuklu sanık Zehra Zulal Atalay Laçin için "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına sebebiyet vermek suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, söz konusu diplomaların ve üzerindeki imzaların sahte olduğu belirtildi.

İddianamede sanık Laçin'in konuya ilişkin savunmasına da yer verildi.

Laçin, savunmasında, 1992 yılında sınavları kazanarak girdiği üniversiteden 1996 yılında mezun olduğunu söyledi.

İlk ifadesini yalanladı

İlk ifadesinde 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduğunu beyan eden Laçin, şöyle devam etti:

"İlk ifadem doğru değildir. 1996 yılında Eskişehir'den mezun oldum. Daha sonra yüksek lisans yapmak üzere Manchester Üniversitesine gittim. 2000 yılında Türkiye'ye geri döndüm. Her ne kadar, '2003-2004 yıllarında doktora çalışmalarına başladım' şeklinde beyan vermiş isem de benim herhangi bir doktora çalışmam olmadı. Bu nedenle 'ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Uluslararası İlişkiler bölümünden doktoramı tamamladım' şeklindeki beyanım doğru değildir. 'Uluslararası Güvenlik ve Silahsız Yapılanma' başlığı altında yapılmış herhangi bir doktora tezim de bulunmamaktadır. Doktora yapmadım. ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduğumu gösteren 1 Haziran 1996 tarihli diplomayı kendi imkanlarımla yaptım. Ben bilgisayarı çok iyi kullanırım. Google üzerinden arattırdığımızda birçok diploma örneği var. Buradaki imzaları da oralardan temin ettim ve kendim attım. Yine Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen 'Uluslararası İlişkiler Bilim Alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi verilmiştir' şeklindeki doçentlik belgesini de aynı şekilde internet üzerinden bulduğum örneklerle kendim yaptım."

"Olaydan dolayı çok pişmanım"

Laçin, diplomalardaki imzaları da internetten bularak kendisinin attığını belirtti.

Bu olayların baştan itibaren yapılan bir hatanın sonucu katlanarak bu hale geldiğini belirten sanık Laçin, "Aksaray Üniversitesine profesör unvanı ile atanmamdan itibaren yaklaşık 25-30 günlük bir süre çalıştım. Bu sürede 18 bin 600 gibi bir maaş ödemesi yapıldı. Zararın tamamını karşıladım. İlk ifademde olayın paniğiyle gerçekleri saklama yoluna gittim. Olaydan dolayı çok pişmanım. Benim 3 yaşında bir oğlum var. Bakıma muhtaçtır. Vermiş olduğum beyanların pişmanlık kapsamında değerlendirilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aksaray Üniversitesi, 22 Ekim'de, doçentlik belgesinin sahte olduğu anlaşılan öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in atamasını iptal ederek hukuki süreç başlatmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 27 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderilen Laçin, Ocak 2022'de hakim karşısına çıkacak.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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