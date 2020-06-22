Doçent oldu, çiçek yerine kampanyaya bağış yapılmasını istedi ERZURUM Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü Başkanı Serhat Özbay, doçent unvanını alması üzerine tebrik için çiçek göndermek isteyenlerden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmalarını rica etti.

ERZURUM Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü Başkanı Serhat Özbay, doçent unvanını alması üzerine tebrik için çiçek göndermek isteyenlerden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmalarını rica etti.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Serhat Özbay'ın 8 ay önce YÖK'e yaptığı doçentlik başvurusu sonuçlandı. Doçentlik unvanını alan eski milli güreşçi Özbay, tebrik için çiçek göndermek isteyenlere, sosyal medya hesabından çağrı yaparak, koronavirüsle mücadelede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmalarını bildirdi.

Doçentlik unvanını aldığı ilk gün, kendisine çok sayıda çiçek gönderildiğini söyleyen Doç. Dr. Serhat Özbay, "Bir anda odaya dolan çiçekleri görünce bu kampanyaya destek olmak için böyle bir uygulama yapmaya karar verdim. Sosyal medya hesaplarımdan çağrıda bulunarak, tebrik için çiçek göndermek yerine Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek olunmasını istedim. Yaşadığımız süreci düşünürsek, bu kampanyaya SMS atılmasının beni daha fazla mutlu edeceğini düşündüm. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bu isteğimi kırmayıp, yerine getirenler yaptıkları bağışların ekran fotoğraflarını çekip, attılar. Kimi bir SMS kimi daha fazla attı. Bu da benim mutluluğumu daha da artırdı" diye konuştu.

Doç. Dr. Serhat Özbay'ı ziyaret eden Cebrail Gençoğlu, "Serhat hocamızın doçentlik süreci olumlu sonuçlandıktan sonra kendisinin mesajı üzerine hayırlı olsun dileklerimizi, çiçek çikolata alarak değli, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulunarak ilettik" dedi.

Kaynak: DHA