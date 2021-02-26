Doç. Dr. Serap Yaltı kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Doç. Dr. Serap Yaltı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Doç. Dr. Serap Yaltı kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün programına çıkan Doç. Dr. Serap Yaltı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Doç. Dr. Serap Yaltı hayatı ve biyografisi nedir?

Doç. Dr. Serap Yaltı kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Doç. Dr. Serap Yaltı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Doç. Dr. Serap Yaltı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DOÇ. DR. SERAP YALTI KİMDİR?

Kadın hastalıkları ve doğum alanında uzman olan Serap Yaltı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden1985'te mezun olmuştur.

KARİYERİ

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Başasistanı 1991-1998

Amerikan Medikal Lisans Sertifikası 1996

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Klinik şef yardımcısı 1998-2005

Tüp Bebek Merkezi kuruculuğu ve çalışanı 2000 - 2004

Özel Erdem Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Klinik Sorumluluğu ve Jinekoloji-Obstetrik Uzmanlığı 2005-2012

Bodrum Acıbadem Hastanesi Kadın Doğum veTüp bebek sorumlu hekimi 2012-2014

FMC( Türkiye'nin en büyüksağlık grubunun yönetim ve işletmesini üstlendiği yurtdışında yerleşik hastane kompleksi ) Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi sorumlu hekimi 2014-2020.