Doç. Dr. Özmen'den Kuzey Anadolu fayı sınırındaki Kastamonu için deprem uyarısı
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Doç. Dr. Özmen'den Kuzey Anadolu fayı sınırındaki Kastamonu için deprem uyarısı

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Kuzey Anadolu fayında 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyerek, fay sınırında bulunan Kastamonu'nun, deprem risklerinin azaltılması noktasında üzerine...

Doç. Dr. Özmen'den Kuzey Anadolu fayı sınırındaki Kastamonu için deprem uyarısı
18.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:58

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Kuzey Anadolu fayında 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyerek, fay sınırında bulunan Kastamonu'nun, deprem risklerinin azaltılması noktasında üzerine düşen çalışmaları eksiksiz uygulaması gerektiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayın programında, Kastamonu'dan gelen bir soru üzerine kentin deprem tehlike ve riskine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kastamonu'nun ilgi alanlarından biri olduğunu ve yıllar önce bölgede çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Doç. Dr. Bülent Özmen, Kuzey Anadolu Fayı'nın hem dünyanın hem de Türkiye'nin en önemli aktif faylarından biri olduğuna işaret etti. Özmen, "Türkiye'nin ve dünyanın en aktif faylarından biri olan ve büyük deprem üretme ihtimali oldukça yüksek olan Kuzey Anadolu Fay Zonu, Kastamonu sınırları içinden geçtiği için bu kentimizin deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına gereken önemi vermesi ve bunları tavizsiz bir şekilde uygulaması gerekir" dedi.

"7 ve üzeri deprem olma ihtimali oldukça yüksek"

1943 yılında Tosya-Ladik depreminin de bu fay üzerinde meydana geldiğini söyleyen Özmen, "Bu fay üzerinde 7 ve üzeri deprem olma ihtimali oldukça yüksek. Bingöl, Karlıova'dan başlayan bu fay Marmara'ya kadar geliyor, buradan Ege'ye uzanıyor ve oldukça aktif. Kayma hızı yılda ise 2,5 santimetre civarında, çok sık aralıklarla büyük bir deprem üreten bir faydan bahsediyoruz. 1939-44 yılları arasında da bu fay üzerinde 5 büyük deprem meydana geliyor. Bingöl'den Bolu'ya kadar oluşan depremlerde Kuzey Anadolu Fayı parça parça kırılıyor. Bu büyük depremlerden biri de 26 Kasım 1943 tarihinde meydana gelen büyüklüğü Ms: 7.2 olan ve önemli can ve mal kaybına yol açan Tosya-Ladik depremidir. Kastamonu kent merkezi bu depremden 8 şiddetinde etkilenmiştir" diye konuştu.

Fay hattına yakın olan 3 ilçede risk yüksek

6,5 - 7 büyüklüğündeki bir depremin meydana gelmesi halinde Kastamonu'da ciddi etkiler oluşturacağını ifade eden Doç. Dr. Özmen, "Kastamonu'nun bir kısmı sağlam zemin üzerinde bulunurken sağlam zemin üzerinde olmayan konutlar da var. Hem Kastamonu'nun merkez ilçesi hem de merkez ilçenin güneyinde ve Kuzey Anadolu Fayına yakın bir uzaklıkta bulunan Tosya, İhsangazi ve Araç ilçelerinin olası bir depremden ciddi bir şekilde etkilenme ihtimali oldukça yüksektir. Kastamonu biz deprem açısından rahatız bir çalışma yapmamıza gerek yok gibi bir algıya kapılmamalı. Türkiye ve dünyanın en büyük deprem üretme potansiyeline sahip bir faya yakın uzaklıkta bulunan Kastamonu'da deprem risklerinin azaltılması için gereken çalışmaların tavizsiz ve titiz bir şekilde uygulanmasında fayda olacaktır. Yeni deprem tehlikesi haritasının Kastamonu'da yapılacak olan çalışmaları nasıl etkileyebileceği konusunda da vakit geçirmeden çalışmalar yapılması çok yararlı olacaktır" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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