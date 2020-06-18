Doç. Dr. Kozacı akrep ve yılan sokmalarına karşı uyardı Doç. Dr. Kozacı akrep ve yılan sokmalarına karşı uyardı Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nalan Kozacı: "Akrep zehirlenmelerinde 10 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük yaralılarda şiddetli zehirlenme ve ölüm riski yüksektir" Havanın ısınması ile birlikte yılan ısırıkları ve akrep...

Doç. Dr. Kozacı akrep ve yılan sokmalarına karşı uyardı

Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nalan Kozacı:

"Akrep zehirlenmelerinde 10 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük yaralılarda şiddetli zehirlenme ve ölüm riski yüksektir"

ANTALYA - Havanın ısınması ile birlikte yılan ısırıkları ve akrep sokması vak'alarının arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Nalan Kozacı, bu konu hakkında vatandaşları uyararak önemli açıklamalarda bulundu.

Yılan ısırıkları ve akrep sokmasının tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nalan Kozacı, zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu. Kozacı, "Yılan zehri, ısırdığı bölgede etkisini gösterebilir ya da dokulara sızarak tüm vücuda yayılıp sistemik etkiler oluşturabilir. Zehirlenme, yılanın türüne, büyüklüğüne, yılan sokan kişinin yaşına, büyüklüğüne bununla birlikte ısırmadan bu yana geçen süreye, ısırık yerine ve ısırık özelliklerine yer, derinlik, sayı, enjekte edilen zehir miktarı göre değişmektedir. Hastalar muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre değerlendirilmeli, zehirlenmenin şiddetine göre de değerlendirmelidir. Zehirli yılan ısırmalarında tedavinin temeli ise panzehirdir. Panzehir kullanımına bağlı başlıca riskler ölümcül olabilen anafilaksi ve serum hastalığıdır. Bu nedenle panzehir, zehirlenme derecesine göre uygulanmalıdır. Evre 0 ve Evre 1 şiddetindeki zehirlenmelerde ise panzehir tedavi uygulanmaz. Bu hastalar, ısırık yerine yara bakımı yapılarak takibe alınmaktadır. Evre 2 ve Evre 3 hastalarımıza ise panzehir uygulanır. Klinik duruma göre servis veya yoğun bakım ünitesine yatırılarak takibe alınır" dedi.

"Büyük yaralılarda şiddetli zehirlenme ve ölüm riski yüksektir"

Akrep ve yılan sokmalarında bir an önce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi gerektiğini söyleyen Kozacı, "Akrep zehirlenmelerinde 10 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük yaralılarda şiddetli zehirlenme ve ölüm riski yüksektir. Akrebin, zehri verdiği bölgede, yanma, ağrı, kızarıklık, şişlik ve uyuşma hissi hemen hemen tüm yaralı hastalarda görülmektedir. Şiddetli zehirlenmelerde zehir tüm vücuda yayılmakta, ağır klinik tablolara yol açabilmektedir. Bu nedenle, acil servise akrep sokması şikayeti ile başvuran tüm hastalarda şiddetine göre değerlendirme yapılmaktadır. Panzehir, ölümcül alerjik reaksiyonlara neden olabileceği için sadece ciddi sistemik bulguları olan hastalara uygulanılmaktadır" diye konuştu.

"Yara üzerine hiçbir girişimde bulunulması gerekmektedir"

Akrep sokması vak'alarında yapılacak müdahaleleri de hatırlatan Kozacı şunları söyledi:

"Akrep ısırığının olduğu bölge bol sabunlu su ile yıkanır, buz ile soğutulur. Buz hem şişmeyi engeller hem damarlarda büzüşme yaptığı için zehrin emilimini azaltır. Bu durum ağrının azalmasına da yardımcı olur. Yara üzerine hiçbir girişimde bulunulması gerekmektedir. Isırık yerine alttan veya üstten turnike uygulanmaz. Bir an önce 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istemeyi unutmayınız."

Kaynak: İHA