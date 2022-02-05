Doç. Dr. Irmak: 1 ayda 1497 deprem oldu, sistem kendi depremlerini üretiyor

KOCAELİ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Serkan Irmak, 2022 yılının ocak ayında Türkiye'de 1'den büyük 1497 deprem olduğunu söyledi. Doç. Dr. Irmak, "Bunlar zaten Kuzey Anadolu Fayı'nın üretmesi gereken depremler. Şu an görünen itibarıyla meydana gelen depremlerin Marmara Bölgesi'nde meydana gelebilecek olan depremlerin üzerinde herhangi bir etkisi yok. Bölgede sistem kendi depremlerini üretiyor" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Serkan Irmak, son dönemlerde yurt genelinde meydana gelen depremleri değerlendirdi. Gün içinde tektonik hareketlerden kaynaklı ülke içerisindeki ve çevresindeki fay hatlarında irili ufaklı birçok depremin yaşandığını ifade eden Irmak, bu depremlerin birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Son günlerde akıllı telefonlarda kullanılan uygulamalar ön plana çıkıyor. Aslında bu çalışmaların geçmişi var, uzun yıllardan beri devam eden çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Buradaki temel prensip deprem sonrasında ortaya çıkan dalgaların bölgeye ulaşma zamanları. Depremlerde iki tip dalga oluşur; bunlardan yıkıcı olan türü var ve yıkıcı olmayan türü var. Yıkıcı olmayan dalgalar daha hızlı ilerlediği için size bir uyarı veriyor. Bu uyarı geldikten sonra depremin merkezine olan uzaklığa bağlı olarak belli bir zaman sonra da yıkıcı dalgalar oluşuyor. O aradaki zaman farkı size bir tedbir alma imkanı sunuyor. Dolayısıyla akıllı telefonlarda kullanılan bu uygulamalardan elde edilecek olan uyarılar, depreme olan uzaklığınıza bağlı olarak size bulunduğunuz yerde, çök-kapan-tutun tekniğiyle güvenli bir yerde kendinizi biraz daha sağlama alma imkanı verecektir. O nedenle böyle uygulamaların kullanılmasında fayda vardır."