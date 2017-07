Doç. Dr. Gün Kut, BM Irk Ayrımcılığı Komitesine Seçildi

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gün Kut, Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi'nin denetim organı olan Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi'nde (Committee on the Elimination of Racial Discrimination-CERD) 2018-2021 döneminde görev yapacak.

2010 yılından bu yana komitede ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele alanlarında katkılarını sunan Kut, 22 Haziran 2017 tarihinde New York'ta yapılan seçimlere Türkiye tarafından yeniden aday gösterildi. Doç. Dr. Gün Kut, Komite'de boşalan 9 yer için 15 adayın yarıştığı seçimlerde 128 oy alarak seçimleri en ön sıralarda kazandı.