Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı Doç. Dr. Birsen Ocaklı'nın arabasıyla bir köpeğe çarparak kaçtığı iddia edildi. Köpeği görmediğini söylediği için takipsizlik verilen Ocaklı'ya sosyal medyada tepki yağdı. Hande Erçel ve Burak Deniz gibi isimler de yaşanan olaya isyan etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne görevli Doç. Dr. Birsen Ocaklı, 14 Mayıs'ta yaklaşık 5 yıldır hastanede beslenen Max isimli köpeği ezdi ve hiç durmadan yoluna devam ettiği iddiasıyla gündeme oturdu. Yaşanan olayın görüntülerini izleyen ünlü isimler ise tepkilerini sosyal medya hesaplarından gösterdi.

KÖPEK HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin güvenlik görevlileri, aynı gün akşam üzeri Max'i hastanenin arka bahçesinde hareketsiz bir şekilde yattığını görünce, köpeğin bakımını yapan ve karnesini de kendi adına çıkarttıran Marmara Üniversitesi Diş Hastanesi'nde görevli Dr. Eda Sarıbeyliler'e haber verdi. Hastaneye gelen Dr. Sarıbeyliler, Max'i veterinere götürse de yaşama tutunamadı. Dr. Sarıbeyliler, Dr. Ocaklı'dan şikayetçi oldu.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Yaşanan olayın ardından savcılığa ifade veren Birsen Ocaklı, aracın kendisinin olduğunu ancak köpeği görmediğini söyledi. Takipsizlik kararı veren savcı, kamera kayıtlarını izledikten sonra dosyayı yeniden açtı. Birsen Ocaklı'nın kampüste dolaşan Max isimli köpeğe çarpıp kaçtığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Doç. Dr. Birsen Ocaklı için 'tutuklansın' hashtag'i açıldı. Ünlü isimlerden de Doç. Dr. Birsen Ocaklı'ya tepki yağdı.

İşte tepkilerin bazıları...

HANDE ERÇEL

"Yazıp yazıp siliyorum delireceğim. Senin gibilere söylenecek o kadar çok şey var ki elim ayağım titriyor gerçekten bunu yapabilen bir mahlukla aynı vücut formuna sahip olmaktan iğreniyorum. İğreniyorum!"

SERDAL GENÇ

"Bu nasıl bir vicdandır! Köpeği ezip geçen kadın bir Doçent... Doç.Dr. Birsen Ocaklı.... Umarım bu cani hak ettiği cezayı alır..."

BURAK DENİZ

#Birsenocaklitutuklansin

SİNEM UMAŞ

"Bile isteye köpeğin üzerinden geçen ve asla durmadan devam eden bir akademisyen İsmi doç. Doktor Birsen ocaklı. Köpek hayatını kaybetti. Savcı görüntüleri izledikten sonra takipsizlik kararı verdi. Yasa çıkmadığı sürece akademisyen, doktor, avukat dahi hayvan öldürür."

Kaynak: Hürriyet