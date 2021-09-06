DMD hastaları, farkındalık için buluştu

DMD hastaları, farkındalık için buluştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "DMD hastalarının sorunlarını çözeceğiz" Dünya Duchenne Müsküler Distrofi Hastalığı Farkındalık Günü'nde hastalığa dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için Kas Hastalıkları Derneği ve Liv Hospital iş birliğiyle...

DMD hastaları, farkındalık için buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "DMD hastalarının sorunlarını çözeceğiz"

İSTANBUL - Dünya Duchenne Müsküler Distrofi Hastalığı Farkındalık Günü'nde hastalığa dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için Kas Hastalıkları Derneği ve Liv Hospital iş birliğiyle etkinlik düzenlendi.

Yoğun ilgi gören etkinliğe, DMD hastaları ve aileleri, sanat ve cemiyet hayatından pek çok isim katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüntülü arama yaparak katıldığı etkinlikte, doğuştan kas erimesi hastalığıyla mücadele eden 33 yaşındaki Çağlar Özyiğit'le konuştu. İyi dileklerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Oktay, "Sizlerle olmaktan son derece mutluyum. Cumhurbaşkanımız adına, milletimiz adına sizi selamlıyorum. Bugün Dünya DMD Hastalığı Farkındalık Günü. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde biz nadir hastalıklarla ilgili bir birim kurduk. Sorunlarınızı yakından takip etmek ve çözüme kavuşturmak için. Adım adım sorunlarınızı çözeceğiz. Elimizden geldiğince sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

DMD (Duchenne Musküler Distrofisi) çocukluk çağında belirti veren bir kas erimesi hastalığı. Dünyada her 3 bin 500 erkek çocuğundan birinde görülen ve ailesinde ya da yakın çevresinde hastalığa sahip olmayanlardan başka çok az kişinin bilgisi olduğu bir hastalık. DMD ile savaşan ailelerin ve çocukların zorlu mücadelelerine dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlikte, sanat ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim bir araya geldi. Dünya Kas Hastalıkları Derneği Başkanı DMD Hastası Çağlar Özyiğit hiçbir zaman umudu kaybetmemek gerektiğine değindi.

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gülşen Köse ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Öztürk hastalığın tanı ve tedavi süreçleri hakkında detayları aktardı. Prof. Dr. Gülşen Köse, "DMD, Duchenne Musküler Distrofi dediğimiz hastalığın kısaltması, kısa adı. Erkek çocuklarda daha çok görülen 50 milyonda bir kızlarla da da görülen bir kas hatalığıdır. Kas liflerinin erimesi ile ezilmesi ile yada kaybolmasıyla görülen bir hastalık" dedi.

Dünya Kas Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özyiğit'in annesi, "Tabii ki bu hastalık çok zor bir hastalık. Öncelikle bu hastalığa alışmak çok zor oldu. Çok bağırdım, çağırdım, çok ağladım. Tabii ki sonra alıştım bu hastalığa. Biz daha çok hastalıkla bir sorun ya da bir zorluğunu şey yapmak adına değil ama biz etrafımızdaki insanların çocuklarımızın yürüyüş şekilleri çok farklılaşıyor. O yüzden etrafımızdaki çocuklar, aileler, insanlar, komşular bakıyor. Bu bakışlardan rahatsız oldukları için çocuklarımız okula gitmek, dışarı çıkmak istemiyorlar" dedi.

Etkinliğe, Manken Özge Ulusoy, Sunucu Şenol İpek de katıldı. Etkinliğin sonunda bütün katılımcılar hastalığın simgesi haline gelen kırmızı balon uçurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız