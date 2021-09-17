DKMP ekipleri öğrencilerin yüzünü güldürdü

Kayseri Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri Yahyalı ilçesinde anaokullarına ve ilkokullara kırtasiye yardımında bulundu.

DKMP ekipleri tarafından Kayseri Ticaret Odası'nın katkılarıyla Aladağlar Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Ulupınar ve Kapuzbaşı Mahallelerinde yer alan anaokulları ve ilkokullara ücretsiz kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Şube Müdürü Harun Dindar, Aladağlar Milli Park Şefi Murat Akkaya, köy muhtarları ve okul öğretmenlerinin de katıldığı etkinlikte, 112 adet okul çantası, defterler ve boyama kalemleri gibi okul araç ve gereçleri okullara teslim edildi.

Proje ile Milli Parklar sınırları içerisinde ki okullarda okuyan öğrencilerine ve ailelerine ekonomik katkı sağlanması amaçlanıyor. - KAYSERİ