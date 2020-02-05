DJ Erdem Kınay: Yeni insanlar keşfettim
DJ Erdem Kınay, geçtiğimiz gün eşi Sinem Kınay ile birlikte Vadİstanbul'da görüntülendi. Alışveriş için gelen çift Beymen mağazasına uğradı. Mağaza çıkışı objektiflere poz veren çift, muhabirler ile sohbet etmeyi ihmal etmedi
05.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:41
Erdem Kınay, "Yeni bir albüm hazırlıyorum. Toplam 8 şarkı olacak. Yeni insanlar keşfettim. Nisan gibi albümün çıkmasını hedefliyorum, yaz'a benim şarkılarım ile girilsin istedim." dedi.& ;
Kaynak: Snob Magazin
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