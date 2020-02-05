DJ Erdem Kınay: Yeni insanlar keşfettim

05.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:41

Erdem Kınay, "Yeni bir albüm hazırlıyorum. Toplam 8 şarkı olacak. Yeni insanlar keşfettim. Nisan gibi albümün çıkmasını hedefliyorum, yaz'a benim şarkılarım ile girilsin istedim." dedi.& ;



