Dizüstü Bilgisayarınızı 3 Ekranlı Yapacak Proje: Trio

Mobile Pixels, MIT destekli bir girişimci şirket. Şirket, Indiegogo'da yaptıkları yardım kampanyasından yaklaşık 1.2 milyon dolar, Kickstarter'da yaptıkları yardım kampanyasından ise 860 bin dolardan fazla bir yardım toplayarak, Duex isimli kaydırılabilir ekranını piyasaya sunmuştu. Kuruluş, gelen geri dönüşler üzerine üçüncü bir ekran için çalışmalara başladı.

Trio ismini verecekleri bu üçlü ekran projesinde, dizüstü bilgisayarın kapağında iki adet yapışkan destekli mıknatıs olacak. Trio ekranlarının etrafı da mıknatıslı olacak ve bu şekilde dizüstü bilgisayara tutunacaklar. Trio'nun ekranları, dizüstü bilgisayara USB ile bağlanacaklar ve hem veriyi hem de gücü bu USB bağlantısından alacaklar.

Mobile Pixels, Trio için bir Kickstarter kampanyası başlattı bile. 12.5 inçlik bir ekran için şirkete 179 dolar; ikili monitör kurulumu için ise 349 dolar ödemeniz gerekiyor. 14 inçlik Trio Pro modelleri ise sırasıyla 199 dolar ve 389 dolar olarak satışa suruluyor. Her şey yolunda giderse, şirketin kargoları 2020'nin Ocak ayında yollaması bekleniyor.