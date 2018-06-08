Dizisi Final Yapan Bergüzar Korel Saçlarını Kısacık Kestirdi
Güzel oyuncu Bergüzar Korel, başrol oynadığı 'Vatanım Sensin' dizisinin final yapmasının ardından imajını değiştirdi.
Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç'in rol aldığı 'Vatanım Sensin' dizisi dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Dizisi bitince imaj değişikliğine giden oyuncu saçlarını kestirdi.
UZUN SAÇLARINDAN ESER KALMADI
Saçlarını kısacık kestiren Bergüzar Korel yeni imajını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı. Oyuncunun yeni imajını gören takipçileri "Çok yakışmış" yorumunu yaptı.
DİZİSİ FİNAL YAPAN SAÇLARINI KESTİRİYOR
Geçen hafta da 'Siyah Beyaz Aşk' dizisi final yapan Birce Akalay saçlarını kısacık kestirmişti. Geçtiğimiz senelerde ise Kara Para Aşk dizisinin final yapmasıyla Tuba Büyüküstün saçlarını kestirmişti.
İşte uzun ve sağlıklı saçlarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel'in yeni hali:
YORUMLAR (6)
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Çok bet olmuşsun bergüzarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Keske kesmeseydin yaaaa saclarin cok guzel ve bakimli gorunuyodu modaya uydu.. :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SENİ SEVİYORUM GÖNLÜ GÜZEL KENDİ GÜZEL İNSANCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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olsun demiş kökleri bende demişCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tuba büyüküstün ne alaka :)Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır