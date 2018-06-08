Dizisi Final Yapan Bergüzar Korel Saçlarını Kısacık Kestirdi

Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç'in rol aldığı 'Vatanım Sensin' dizisi dün akşam final bölümüyle ekrana geldi. Dizisi bitince imaj değişikliğine giden oyuncu saçlarını kestirdi.

UZUN SAÇLARINDAN ESER KALMADI

Saçlarını kısacık kestiren Bergüzar Korel yeni imajını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı. Oyuncunun yeni imajını gören takipçileri "Çok yakışmış" yorumunu yaptı.

DİZİSİ FİNAL YAPAN SAÇLARINI KESTİRİYOR

Geçen hafta da 'Siyah Beyaz Aşk' dizisi final yapan Birce Akalay saçlarını kısacık kestirmişti. Geçtiğimiz senelerde ise Kara Para Aşk dizisinin final yapmasıyla Tuba Büyüküstün saçlarını kestirmişti.

İşte uzun ve sağlıklı saçlarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel'in yeni hali: