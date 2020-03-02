Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe düzensiz göçmenleri ziyaret etti
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Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe düzensiz göçmenleri ziyaret etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda düzensiz göçmenlere yardım etmesi EDİRNE - Düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar yardımlarda bulunuyor.

02.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:04
Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe düzensiz göçmenleri ziyaret etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda düzensiz göçmenlere yardım etmesi EDİRNE - Düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar yardımlarda bulunuyor.

Yardım getirenlerin arasında dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'de vardı. Astepe, düzensiz göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi ve mama yardımında bulundu.

Çocuklarla oyun da oynayan Astepe ile bazı göçmenler fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Dizi oyuncusu Ulaş Tuna Astepe düzensiz göçmenleri ziyaret etti
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