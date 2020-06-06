Dizi oyuncuları, deprem anında Yeşilyurt TV'de canlı yayındaydı
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Dizi oyuncuları, deprem anında Yeşilyurt TV'de canlı yayındaydı

Dizi oyuncuları, deprem anında Yeşilyurt TV'de canlı yayındaydı Yeşilyurt TV'de deprem anı saniye saniye kaydedildi Malatya ve çevre illerden hissedilen 5,00 büyüklüğündeki deprem esnasında Yeşilyurt TV'de yayınlanan ve Payitaht dizi oyuncularının da konuk olduğu "Deneyim ve Gençlik"...

06.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:58

Dizi oyuncuları, deprem anında Yeşilyurt TV'de canlı yayındaydı

Yeşilyurt TV'de deprem anı saniye saniye kaydedildi

MALATYA - Malatya ve çevre illerden hissedilen 5,00 büyüklüğündeki deprem esnasında Yeşilyurt TV'de yayınlanan ve Payitaht dizi oyuncularının da konuk olduğu "Deneyim ve Gençlik" programında depremin sarsıntısı saniye saniye kaydedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yeşilyurt TV'de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Derin'in üstlendiği konuk olarak ta Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz'un katıldığı "Deneyim ve Gençlik" programına Payitaht dizisi oyuncularından Salman Ataş ile Yusuf Eker'de katılarak gençlik üzerine düşüncelerini paylaştılar.

Yayına görüntülü bağlantı ile katılan Payitaht dizisi oyuncuları, yayın devam ettiği esnada 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 21: 06'ta merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan, AFAD kayıtlarına göre 5,00 büyüklüğündeki depremi canlı yayında öğrendiler.

"Şu anda bir sarsıntı var canlı yayındayız, deprem oluyor"

Programın sunucusu Hakan Derin'in deprem olduğu anda "Şu anda bir sarsıntı var, canlı yayındayız deprem oluyor sanırım, biz artık alıştık, inşallah hiçbir şey olmamıştır, can kaybı olmamıştır kimse yaralanmamıştır " sözlerinden sonra o anda yayında olan oyuncu Salman Ataş " Malatya'da deprem mi oluyor, geçmiş olsun" cevabını verdi.

Salman Ataş'tan sonra yayına katılan oyuncu Yusuf Eker de, "Yaşanan deprem olayından dolayı Malatya'da ki aziz dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Dizi oyuncuları, deprem anında Yeşilyurt TV'de canlı yayındaydı

Kaynak: İHA

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