Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor
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Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Arka Sokaklar dizisinin yayınlanmaya başladığı tarih olan 2006'dan beri "Tekin" karakterini canlandıran Onur Bay'ın diziye veda edeceği öğrenildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladığı 2006 yılından bu yana hem önemli bir izleyici kitlesi yakalayan hem de istikrarı nedeniyle en uzun süre ekranda kalan diziler sıralamasına giren Arka Sokaklar'da şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor.

TV100'de yer alan habere göre; Diziye ilk sezonda dahil olan Tekin karakterini canlandıran Onur Bay, yeni sezonda olmayacak.

10 YAŞINDAN BERİ DİZİNİN KADROSUNDA

Arka Sokaklar dizisinin sezon finali öncesi bir ayrılık haberi geldi. 15 yıldır dizide Tekin rolüne hayat veren Onur Bay'ın projeye veda edeceği ortaya çıktı. 25 yaşındaki Bay, 10 yaşından beri dizide oynuyor.

Dizi başladığından beri kadroda yer alıyordu! Onur Bay, Arka Sokaklar'a veda ediyor
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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