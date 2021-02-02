Diyet çeşitleri neler? En popüler diyetler! Diyet lezzetleri! Ketojenik diyet nedir? Aralıklı oruç diyeti nedir? Karatay diyeti nedir?

İnternette her gün binlerce diyet çeşidi yazılmaktadır. Diyet çeşitleri arasında kendinize en uygun olan diyet türlerini seçmelisiniz. Diyet çeşitleri neler? En popüler diyetler! Diyet lezzetleri! Ketojenik diyet nedir? Aralıklı oruç diyeti nedir? Karatay diyeti nedir?

Diyet çeşitleri neler? En popüler diyetler! Diyet lezzetleri! Ketojenik diyet nedir? Aralıklı oruç diyeti nedir? Karatay diyeti nedir? Diyet türleri arasında en popüler olanlar haberimizde.

DİYET ÇEŞİTLERİ!

A) Ketojenik diyet nedir?

Karbonhidratın en aza indirilmesi, yağın ve proteinin fazla olması durumudur. Yüksek yağlı besinler ile gerçekleşen ketojenik diyet, uzun süre devam ettirilmemelidir. Diyette genellikle yüzde 75 oranında yağ, yüzde 20 oranında protein ve sadece yüzde 5 oranında karbonhidrat bulunur.Ketojenik diyet türleri; Standart Ketojenik Diyet (SKD), Yüksek Proteinli Ketojenik Diyet, Döngüsel Ketojenik Diyet (DKD), ve Hedefe Yönelik Ketojenik Diyettir.

B) Aralıklı oruç diyeti nedir?

1678 saatleri arasında beslenme olarak bilinir. Kişinin sağlığı el verdiği zaman, 8 saatlik arada yemek yenebilir. Geri kalan 15-16 saatleri arasında çay, kahve tüketimi hariç herhangi bir ürün yenmemesi durumudur. Aralıklı oruç sürdürülebilmesi açısından kolay diyet türüdür.

C) Karatay diyeti nedir?

Karatay diyeti, şekerli, tatlandırıcılar, diyabetik ürünler, undan uzak durulması gerektiğini söyler. Her türlü meşrubat, neskafe, alkollü içecekler, meyve içerikli yoğurt, öğütülmüş tahıl, ayçiçek yağı, hazır katı yağlar, mısırözü yağı yasaktır.

D) İsveç diyeti nedir?

Protein tüketimine ağırlık veren İsveç diyeti, gazlı içecekleri tamamen yasaklamıştır. Protein grubu dediğimiz et, tavuk ve balık grubuna ağırlık verilmiştir. Öğlen ya da akşam öğünlerinde yine güne göre değişmekle birlikte protein tüketimi olmaktadır.