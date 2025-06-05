Diyarbakır yangında kaç kişi öldü, ölenlerin isimleri açıklandı mı?

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle binadaki vatandaşlar tahliye ediliyor. Valilik yangında 2'si çocuk 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Diyarbakır yangında kaç kişi öldü?

DİYARBAKIR YANGINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, yoğun duman nedeniyle binadaki vatandaşlar tahliye ediliyor. Valilik yangında 2'si çocuk 3 kişinin öldüğünü açıkladı

Yangın, Fırat Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanda öğle saatlerinde meydana geldi. Dumanları fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

VALİ ACI HABERİ DUYURDU

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı binadaki yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölenlerin isimleri henüz açıklanmadı.