Diyarbakır Valiliği Son Dakika! Bugün Diyarbakır'da okullar tatil mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır Valiliği Son Dakika! Bugün Diyarbakır'da okullar tatil mi?

18.02.2021 09:16 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:20
Diyarbakır Valiliği Son Dakika! Bugün Diyarbakır'da okullar tatil mi?

Diyarbakır son dakika okullar tatil mi? mera ediliyor. Tüm ülkeyi etkisi altına alan kar yağışının en yoğun olduğu illerden biri de Diyarbakır. Gece saatlerinde başlayan ve hala devam eden yoğun kar yağışının ardından Diyarbakırlılar bugün Diyarbakır'da okullar tatil mi? araştırmasına başladı. İşte detaylar...

Yurt genelinde artan kar yağışının en yoğun olduğu şehirlerden biri de Diyarbakır. Diyarbakır'da birkaç gündür etkisini gösteren soğuk hava ve yoğun kar yağışı gündelik hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Bu olumsuzluklar en başta da ulaşım konusunda yaşandı. Durum böyle olunca Diyarbakır Valiliği'ndenkar tatili haberleri de öğretmenler, öğrenciler ve velileri tarafından beklenmeye başladı. Peki, bugün Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? Diyarbakır Valilik duyuru yaptı mı?

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tüm öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin gözü Diyarbakır Valilik twitter hesaplarında! Fakat Valilik ne resmi sitesinden ne de twitter hesabından kar tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Valiliğin açıklama yapmaması okulları tatil etmediği anlamına geliyor. Diyarbakır Valiliği'nden açıklama gelmesi durumunda haberimizden bilgi verilecektir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Kadir Topbaş Muharrem İnce Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Deniz Türüç Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır Valiliği Son Dakika! Bugün Diyarbakır'da okullar tatil mi?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 09:20:27. #1.15#
title