Diyarbakır Valiliği Son Dakika! Bugün Diyarbakır'da okullar tatil mi?

Diyarbakır son dakika okullar tatil mi? mera ediliyor. Tüm ülkeyi etkisi altına alan kar yağışının en yoğun olduğu illerden biri de Diyarbakır. Gece saatlerinde başlayan ve hala devam eden yoğun kar yağışının ardından Diyarbakırlılar bugün Diyarbakır'da okullar tatil mi? araştırmasına başladı. İşte detaylar...

Yurt genelinde artan kar yağışının en yoğun olduğu şehirlerden biri de Diyarbakır. Diyarbakır'da birkaç gündür etkisini gösteren soğuk hava ve yoğun kar yağışı gündelik hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Bu olumsuzluklar en başta da ulaşım konusunda yaşandı. Durum böyle olunca Diyarbakır Valiliği'ndenkar tatili haberleri de öğretmenler, öğrenciler ve velileri tarafından beklenmeye başladı. Peki, bugün Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? Diyarbakır Valilik duyuru yaptı mı?

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tüm öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin gözü Diyarbakır Valilik twitter hesaplarında! Fakat Valilik ne resmi sitesinden ne de twitter hesabından kar tatiline yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Valiliğin açıklama yapmaması okulları tatil etmediği anlamına geliyor. Diyarbakır Valiliği'nden açıklama gelmesi durumunda haberimizden bilgi verilecektir.