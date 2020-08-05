Diyarbakır Surları temizleniyor Diyarbakır Surları temizleniyor Temizliği inceleyen Vali Karaloğlu: "Surların restorasyonu için ihaleyi bugün imzaladık" Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır surlarının iç temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Diyarbakır Surları temizleniyor

Temizliği inceleyen Vali Karaloğlu:

"Surların restorasyonu için ihaleyi bugün imzaladık"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Diyarbakır surlarının iç temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Karaloğlu, Urfakapı burcundan, Yedikardeş burcuna kadar olan 6 burcun restorasyonu için ihale yapıldığını ve bugün imzaların atıldığı müjdesini verdi.

Vali Karaloğlu, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ve beraberindeki daire amirleriyle Sur ilçesinde bulunan burçlarda iç temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Karaloğlu, daha sonra Surların restorasyonu ile ilgili müjdeli haberi verdi. Vali Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, bütçesi Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Kültür Varlıkları Fonu tarafından karşılanan Urfakapıdan, Yedikardeşler burcuna kadar olan altı burcun restorasyonunu kapsayan bir restorasyon ihalesini yaptıklarını ve bugün imzaların atıldığını söyledi.

"Altı burcun restorasyonunu kapsayan restorasyon ihalesi yaptık"

Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır kalesi 5 bin 200 metre uzunluğunda, dış kalede 82 burç, İçkale denilen bölgede de 18 burç olmak üzere topla 100 burcun olduğu muhteşem bir yapı olduğunu söyledi. Roma öncesinden, Roma dönemi, daha sonraki 639 İslam ordularının Diyarbakır'ı fethetmesi ve İslam yurdu yapmasından sonraki İslam devletleri önce Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı döneminde de yapıyla ilgili çok farklı eklemeler yapılmış olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, "Diyarbakır Surları 2015'te Birleşmiş Milletler UNESCO tarafından Dünya Miras Listesinin asıl listeye dahil edildi. Surlarda iki türlü çalışma yapıyoruz. Birinci çalışmamız Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan burçlardaki temizlik çalışmaları. Birinci etapta 19 burcumuzu Diyarbakır müzemizin denetiminde burçların içini temizledik. Şimdi kinci etabı başlattık. Birinci etapta 19 burcu temizlemiştik, şimdi ikinci etapta bulunduğumuz, gezdiğimiz bölgede 17 burcumuzun daha temizliğini yapmış olacağız. İkinci müjdemiz de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, bütçesi Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Kültür Varlıkları Fonu tarafından tarafından karşılanan Urfakapıdan, Yedikardeşler burcuna kadar olan altı burcun restorasyonunu kapsayan bir restorasyon ihalesi yaptık. Bugün sözleşmesini imzaladık. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız ihalenin ihale işlemleri süreci tamamlandı. Bugün müteahhitle sözleşme imzaladık. İnşallah en kısa zamanda yer teslimi yaparak Urfa kapıdan başlayarak, restorasyon işine başlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA