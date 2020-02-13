Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü, beyaza büründü

13.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:52

DİYARBAKIR'da dün akşamdan beri kar yağışı etkili olurken, tarihi Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları ve On Gözlü Köprü, beyaz örtüyle kaplandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı etkili olurken, Diyarbakır'da da dün akşam saatlerinde yağış başladı. Kent, kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları ve On Gözlü Köprü, beyaz örtüyle kaplandı.

Kaynak: DHA