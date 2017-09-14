Diyarbakır Polis Müdüründen Hdp'li Vekile: Seçilmiş İnsanlarsınız, İlk Önce Kanunlara Sizler Uymak...

Polis müdüründen HDP'li vekile: Seçilmiş insanlarsınız, ilk önce kanunlara sizler uymak zorundasınız



HDP Kadın Meclisi'nin Diyarbakır'da yapmak istediği oturma eylemine polis OHAL kapsamında yasağın devam ettiğini belirterek izin vermedi. Eylemde ısrarlı olan HDP Diyarbakır Milletvekili Felaknas Uca ile polis müdürü arasında ilginç diyaloglar yaşandı. HDP'li Uca'ya polis müdürü, "Gelin el birliğiyle beraber, sağduyuyla bu işin üstesinden gelelim. Sizler seçilmiş insanlarsınız, ilk önce kanunlara sizler uymak zorundasınız" dedi.



HDP Kadın meclisi'nin "Kadın katliamlarını durduracağız, yaşamı özgürleştireceğiz" sloganıyla 9 ilde eş zamanlı düzenlediği oturma eylemi, Diyarbakır'da olaysız geçti. Aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in de bulunduğu HDP'li kadınlar, merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti'ne geldi. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı Sanat Sokağı'na giren kadınlar, burada polis engeliyle karşılaştı. HDP Diyarbakır Milletvekili Uca, polis yetkilisine, 9 ilde eş zamanlı bir eylem yaptıklarını, bu kapsada Diyarbakır'da da oturma eylemi yapmak istediklerini söyledi. Polis Müdürü de, HDP'li Uca'ya, OHAL kanunu kapsamında ve Diyarbakır Valiliği'nin almış olduğu kararla eyleme izin vermeyeceklerini belirterek, açık alanda her türlü eylem yasağının devam ettiğini söyledi. Polis yetkilisi, "Şuan ilimizde bu tarz bir eyleme müsaade edemeyeceğiz. Şuan bulunduğunuz yer itibariyle esnafın iş yaptığı bir yer esnafın ticaretini bu tarz bir eylem engeller. İnsanlar şuan da istirahat ediyorlar ve insanların istirahat saatini engellerseniz, kanunen de yasak olduğu gibi normal insani yönden de düşündüğümüzde bu tarz bir eylemin hoş olmayacağını düşünüyorum" dedi. Milletvekili Uca da, "Bütün yolu siz kapatmışsınız, gelirken bütün yollar kapanmıştı yani" dedi. Polis müdürü ise, "Ben yolu kapatmadım yol gayet açık, uçarak mı geldiniz buraya, yürüyerek geldiniz. Pazar günü bu ilde bir miting var. Mitinge de izin verildi. Sizler seçilmiş insanlarsınız siyasi kişiliklersiniz, lütfen bu şehirdeki güvenliği bizimle beraber sizlerde sağlamak zorundasınız. Siyasi sorumluluğunuz var. Lütfen bu şehrin güvenliğini riske sokacak davranışlara girmeyelim. Gelin bugün el biriyle beraber sağduyuyla bu işin üstesinden gelelim. Demokratik kurallar her zaman demokratik haklar içindir. 'Ben demokratik hakkımı kullanıyorum' diye siz insanların demokratik haklarını engelleyemezsiniz. Sizler milletvekilisiniz, sizler seçilmiş insanlarsınız, ilk önce kanunlara sizler uymak zorundasınız. Buyurun parti binasında yapabilirsiniz" diye karşılık verdi. Milletvekili Felaknas Uca ise polis müdürüne, "Bu eylem her ilde var. Şimdi bir milletvekili olarak, biz açıklamamızı yapmak istiyoruz. Neden parti binasında yapalım, her ilde yapılıyor" diyerek karşılık verdi. Polis müdürüyle süren diyaloğa, Şırnak Milletvekili Leyla Birlik de katılarak, "En doğal hakkımızdır. Biz eylemimizi burada yapacağız" dedi. Bunun üzerine polis müdürü Milletvekili Birlik'e, "Leyla hanım siz mecliste yemin ettiniz, lütfen yemininize sadık kalın. Kanunlara uyacağınız diye yemin ettiniz. Siz de yemininizin gereğini yapın. Lütfen kanunlara uymak üzere yemininizin gereğini yapın. Müsaade etmeyeceğiz. Gelin bugün el birliğiyle gaz, TOMA olmadan her hangi bir müdahale olmadan. Karşılıklı sağduyuyla, çözüm yolu bularak, ilçe binanız yüz metre ileride orada yapalım. Onun dışında hiç bir şeye müsaade edemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Milletvekili Leyla Birlik ise polis müdürüne "Bu diyaloga gerek yok, yarım saat içinde açıklama yaparız, biter. Bu eylemin kime ne zararı var? Kadına karşı şiddete karşı bir eylemin kime zararı olacak?" şeklinde konuştu. Yaşanan diyalogların ardından milletvekilleri ile partili kadınlar, oturma eylemi ve açıklamayı HDP Yenişehir İlçe merkezinde yapmaya karar verdi. Grup yoğun güvenlik önlemleri altında İlçe binasına gitti.