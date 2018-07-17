Diyarbakır Müftülüğü Yitirdiği Personelini Andı

Diyarbakır Müftülüğü, trafik kazasında hayatını kaybeden işitme engellilere yönelik Kur'an kursu eğitmeni Özlem Özkan için anma programı düzenledi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Diyarbakır Müftülüğü personeli, işitme engellilere yönelik Kur'an kursu eğitmeni Özlem Özkan, İl Müftülüğünde düzenlenen programla anıldı.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanan programda yaptığı konuşmada, Özkan'ın heyacanından, gayretinden, hizmet aşkından ve fedakarlığından etkilendiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Sanki bir Çalıkuşu gibi Adapazarı'ndan Diyarbakır'a gelmiş, Diyarbakır'da Kur'an kurslarında, vatandaşlarımıza hizmet etmek için canla başla çalışan bir kardeşimizdi. Engelli kardeşlerimize adeta anne olmuş, dertlerine merhem olmuş, deva olmuştu. Herkesin çok sevdiği, hayran olduğu bir kardeşimizdi."

İl Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Koordinatörü Fatime Kart ise kazada ölen mesai arkadaşını hiçbir zaman unutmayacağını, onun sadece çocuklarının değil, bütün çocukların annesi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Öyle şefkatli bir anneydi ki, inşallah onun Diyarbakır'da ektiği tohumlar yeşerecek. Bu çocukları bırakmaya gönlü razı olmuyordu. Arkadaşları olarak onun bıraktığı yerden, onun istediği yerden çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Şunu da biliyoruz ki; onun yeri hiç bir zaman doldurulmayacak."

İl Müftülüğü Engeliler Koordinatörü Musa Salim Söyler de Özkan'ın öğrencilerini çok sevdiğini ve her zaman onların yardımına koştuğunu aktararak, "Onun yokluğu bizi derinden üzüyor. Yeri geldiğinde aracıyla çocukları evlerinden alıp derse getirirdi. Kimin ne ihtiyacı varsa koşmaya çalışırdı. Öğrencilerinin düğün ve nişanına katılırdı. İyilik meleğidiydi." ifadelerini kullandı.