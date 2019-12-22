Diyarbakır mezarlığı tahrip eden kum ocağına tepkiler sürüyor

22.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:40

Mezarlığı tahrip eden kum ocağına tepkiler sürüyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Görece Mahallesi'ndeki kum ocağının mezarları, ağaçları ve mera alanlarını tahrip ettiğini iddia eden mahalle halkı, ocağa yürüyüş düzenledi. Kum ocağının kapatılmasını talep eden mahalleli, mezarlıkların tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çınar ilçesinin kırsal Görece Mahallesi'ndeki özel bir şirkete ait kum ocağı çalışanlarının mezarları tahrip ettiği, ağaçları yok ettiğini ve mera alanlarına zarar verdiğini iddia eden mahalle sakinlerinin tepkileri sürüyor. Mahalleli, kum ocağına yürüyüş düzenledi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yürüyüş sırasında kamyon giriş çıkışlarına izin vermeyen mahalle sakinleri, kum ocağının kapatılmasını istedi. Çalışmanın durduğu kum ocağında mezarların olduğu alana gelen mahalle sakinleri, huzurlarının kalmadığını belirterek yetkililerden ocağın kapatılmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ergül Özpınar, kum ocağının çalışmaları nedeniyle bazı mezarların yerinde olmadığın öne sürdü. Yetkililerin yaşadıkları soruna çözüm bulmaları gerektiğini anlatan Özpınar, "Burada herkesin çocuğunun mezarı var. Çocuk öldü, ama mezar yok. Annesi bir gün gelip çocuğuna Fatiha okuyacak. Nereye okuyacak. İlk gördüğü çimentoya Fatiha mı okusun. Yetkililer lütfen bize yardımcı olsun. Çok mağduruz. Tarım ve hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Meramız da kalmadı. Buranın üstünde de mezarlık vardı. Mezarlıklarımız tahrip oluyor. Bizim ölüye saygımız olmayacaksa, biz neden varız" dedi.

'DEDELERİMİZİN KESMEDİĞİ AĞAÇLARI KEPÇE İLE GÖTÜRÜYORLAR'

Kum ocağı çalışanlarının ağaçları kestiğini anlatan Özpınar, "Ağaçlarımızın çoğunu da kepçelerle yükleyip götürüyorlar. Buranın üzerinde bir sürü ağaç vardı. Bizim dedelerimizin, babalarımızın kesmediği ağaçları adamlar kepçe ile alıp götürüyor" diye konuştu.

'ONLAR KAZANIYOR, ZARARI BİZE GELİYOR'

Görece Mahallesi Muhtarı Nuri Özpınar, kum ocağının mahalleye zarar verdiğini ifade ederek, mahallelerinde ocak istemediklerini söyledi. Muhtar Özpınar, şöyle konuştu:

"Amacımız bunların burayı terk etmesidir. Mahallemize zarar veriyorlar, Hayvana zarar veriyor. Çocukların mezarı var burada. Anne babalar bilirler çocuklarının mezar yerlerini. Mezarlarının gittiğini söylüyorlar. Anne babalar daha iyi biliyor gidip gitmediğini. Ben burada ölürüm, bir kamyon kum buradan çıkarmam. Kim olursa olsun izin vermeyeceğiz. Onlar kazanıyor, zarar bize geliyor. Bu ocağın kapanmasını istiyoruz."

Kendi çocuklarının da mezarının götürüldüğünü iddia eden Mevlüde Özpınar, "Mezarları götürdüler. Benim çocuklarımın, akrabalarımın çocuklarının mezarları vardı. Artık kum çekmesinler. Kapatsınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA