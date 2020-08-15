DİYARBAKIR Manken Tuğba Özay, Diyarbakır'da ozon tedavisi gördü
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DİYARBAKIR Manken Tuğba Özay, Diyarbakır'da ozon tedavisi gördü

Manken Tuğba Özay, Diyarbakır'da ozon tedavisi gördüKORONAVİRÜS salgını başlamasının ardından 5 aydır Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çiftliğinde olan manken Tuğba Özay, sabah saatlerinde geldiği Diyarbakır'da özel bir klinikte ozon tedavisi yaptırdı.

15.08.2020 18:04 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:12

Manken Tuğba Özay, Diyarbakır'da ozon tedavisi gördü

KORONAVİRÜS salgını başlamasının ardından 5 aydır Antalya'nın Manavgat ilçesindeki çiftliğinde olan manken Tuğba Özay, sabah saatlerinde geldiği Diyarbakır'da özel bir klinikte ozon tedavisi yaptırdı.

Türkiye'de koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından Manavgat'taki çiftliğine yerleşen manken Tuğba Özay, bugün Diyarbakır'a gelerek, ozon tedavisine girdi. Tedavi öncesi açıklamada bulunan Özay, kendisi hakkında 'Antalya'dan dönmeyecek çiftlik yaşamına devam ediyor' habere yanıt verdi. Özay, son günlerde birçok organizasyona katıldığını belirterek, "Dün ilk sahnemi İstanbul'da güzel bir konserle aldım. Öyle bir performans sergiledim ki 5 saat sahnede kaldım. İnsanlar da gitmedi. Herkes eğlenceye susamış. Gerçekten çiftlikte çok fark etmemişim bu pandemi sürecinde orada daha özgür bir hayatım var. Doğayla iç içeyim. Kediyle köpekle böyle bir hayatın içinde olduğum için kuşlar, böcekler, ağaçlar ve ırmaklar ile göller derken bir anda kendimi şehir hayatında buldum. Özellikle İstanbul, o uçak yolculuğu beni çok etkiledi. Değişik duygular içerisine girdim. Sanki böyle insanlığı köleleştiriyorlar ve robotlaştırıyorlar gibi bir hissiyat içerisine girdim. Bu da insanın psikolojisini olumsuz olarak etkiliyor. Ama umudumuz yarına dair tabi ki güzelliklerin olması yönünde. Ama ben bu sürecin bu kadar çabuk atlatılacağını düşünmüyorum. Hatta emperyalist güçlerin yenidünya düzeni için tüm dünyaya uyguladığı insan kıyımı diye düşünüyorum ve buna inanıyorum. Benim gibi düşünen çok sayıda da insan var. Çok sayıda bilinçli insan var. Bir virüs yayıldı, artık bunun sonuçlarını önümüzdeki zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Belki bu benim son röportajım olacak. Bilemeyiz ki, adresi de şakası da yok. Bir de mutasyona uğrayan bir şey ben ocak ayında çok ciddi bir rahatsızlık geçirdim solunum yollarımla ilgili. Yaklaşık 2 hafta sürdü ve atlattım. Çok sayıda C vitaminine yüklendim, portakallar greyfurtlar gibi ben sağlığına düşkün birisiyim yaşam kalitemi de yüksek tutmaya çalışırım" dedi.

'DİYARBAKIR'I ÇOK SEVİYORUM'

Diyarbakır'ı çok sevdiğini söyleyen Özay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Beni mahvetti Diyarbakır. Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen. Diyarbakır'ı çok seviyorum. Güneydoğu'yu bilmeyen insanlar bu bölgeyle ve buralarla ilgili ahkam kesmesinler lütfen. Buranın insanları çok sıcak kanlıdır. Burada hiç kimse sokakta kalmaz, dışarıdan gelen misafiri dışlamaz. Ben yıllardır burada hep sıcak bir sevgiyle karşılandım."

DİYARBAKIR Manken Tuğba Özay, Diyarbakır'da ozon tedavisi gördü

Kaynak: DHA

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