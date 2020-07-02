Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
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Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum

Koronavirüs salgınındaki vakalarda son günlerde dikkat çekici düzeyde artış yaşanan Diyarbakır'da esnaf, maskesiz dolaşan insanlara tepki gösterdi. Sur esnafı, maske takmayan insanları cinayet işlemiş gibi gördüğünü söyledi.

02.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:39

Diyarbakır'da son iki haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında ciddi artış yaşandı. Günde yüzün üzerinde yeni vakanın belirlendiği kentte esnaf, maskesiz dolaşan vatandaşlara tepki göstererek, maske takmadan dışarıda dolaşanları cinayet işlemiş gibi gördüklerini söyledi.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Diyarbakır'da son iki hafta içerisinde korona virüs vaka sayılarda yaşanan artış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gündeminde olduğu gibi kentte bulunan esnaflarında gündeminde. Kentin özellikle Sur ilçesinde vatandaşların maske takmadan dolaştığı görüldü. Maskesiz dolaşanlara 900 lira cezanın kesildiği kent, salgında her gün yeni bir pik noktasını yaşıyor.

"MASKE TAKMAYANLARI CİNAYET İŞLEMİŞ GİBİ GÖRÜYORUM"

Maskesiz sokağa çıkan kişilere tepki gösteren esnaf İbrahim Yalaz, vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı. Yalaz, "Lütfen maskelerinizi takın, Zaten korona virüs vaka sayılarından artış olduğunu Sağlık Bakanımız bizzat söyledi. Ben bir esnaf olarak maske takmayan kardeşlerimizi sanki cinayet işlemiş gibi görüyorum" dedi.

"LÜTFEN MASKENİZİ TAKIN, İNSANLARIN HAKKINA GİRMEYİN"

Maskesiz dolaşan ve sosyal mesafe kurullarına uymayan vatandaşlara çağrıda bulunan Sur esnafı Adil Aydın da "Siz kendi hayatınızdan ve kendi canınızdan vazgeçiyorsunuz ama lütfen başka insanların canına kast etmeyin. Tüm Diyarbakır halkına çağrım lütfen maskelerinizi takınız. Maske takmak insanların hak ve hukukuna girmeyiniz anlamına geliyor. İnsanlara bulaştırmayın bu hastalığı. Bazı kişilerde hastalığın yok olduğunu iddia ediyorlar. Ama inanınız şuanda hastanelerimizde yoğunluk bulunmaktadır. Vaka sayıları Diyarbakır'da da fazladır. Bunun tek nedeni maskesiz dolaşmak, mesafe ve temizlik kurallarına uymamaktan kaynaklanmaktadır. Herkese çağrım lütfen sosyal mesafe kurlarına uyunuz, temizliğine dikkat ediniz, maskesiz dolaşmayınız ve insanların hak ve hukukuna girmeyiniz" diye konuştu.

5 KENTİMİZDE DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Diyarbakır'da son günlerde yüzün üzerinde yeni vakanın belirlendiği kent, her yeni gün, pik noktasına ulaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış yaşandığını bildirdi.

Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum

Kaynak: İHA

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