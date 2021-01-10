Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim
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Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

10.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:02
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

Kadim kent Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi ve turistik mekanlar sessizliğe büründü.

Kadim kent Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi ve turistik mekanlar sessizliğe büründü.

Kovid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında uygulanan kısıtlama ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri çevresindeki işletmelerde sessizlik hakim.

Tarihi Sur ilçesindeki İçkale, Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare ve Millet Bahçesi ile kafe ve çay bahçesi faaliyetlerine geçici süre ara verilen Hasan Paşa Hanı ve merkez Yenişehir ilçezindeki Ongözlü Köprü'de de sessizlik dikkat çekiyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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