Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği
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Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği

07.02.2021 08:46 | Son Güncelleme: 07.02.2021 08:53
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu hafta 10'uncu kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yine sessizlik hakim oldu.

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bu hafta 10'uncu kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yine sessizlik hakim oldu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, tarihi On Gözlü Köprü ve 'İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi' olarak kabul edilen Ulu Cami, kısıtlamada boş kalan kentte görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta 10'uncu kez uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Diyarbakır'ın tarihi mekanları sessizliğe büründü. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Sur ilçesindeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri, tarihi On Gözlü Köprü ve 'İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi' olarak kabul edilen Ulu Cami, kısıtlamada boş kalan kentte görüntülendi.Her yıl yüzbinlerce turist tarafından ziyaret edilen kentteki tarihi mekanlar, kısıtlama günlerindeki sessizlik dikkat çekti.


Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında 'kısıtlama' sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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