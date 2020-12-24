Diyarbakır'ın neyi meşhur? Diyarbakır'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Diyarbakır'ın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Diyarbakır'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Diyarbakır'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Diyarbakır'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Diyarbakır'ın en meşhur yemekleri, Diyarbakır'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Diyarbakır'ın neyi meşhurdur, Diyarbakır'ın nesi meşhur? Diyarbakır'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

DİYARBAKIR'IN NEYİ MEŞHUR?

Diyarbakır ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Diyarbakır Karpuzu

Ayvalı Kavurma

Nardanaşı

Kaburga Dolması

Serbizer

Habenisk

Lebeni

Elma Düzmesi

Paluze Tatlısı

Duvaklı Pilav

Mumbar Dolması

Patlıcan Dizme

Cartlak Kebabı

Meftune

Pıçık

Sıkma

Burma Kadayıf

Diyarbakır'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.