Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde çıkan yangın, yüzlerce dönüm araziyi küle çevirdi Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde çıkan yangın, yüzlerce dönüm araziyi küle çevirdi Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde çıkan yangın, yüzlerce dönüm araziyi küle çevirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu yaklaşık 300 dönüm ekili arazi küle döndü.

Olay, Kocaköy ilçesinin Şeyh Şerafettin Mahallesi, Çakmaklı Mahallesi ve Ambar Mahallerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle şiddetini artırarak yaklaşık 300 dönüm ekili araziyi küle çevirdi. İlçeden gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 300 dönümlük ekili alan kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA