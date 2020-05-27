Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü

Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü dolayısıyla tarihi İçkale'de bulunan Hazreti Süleyman Camisi ve 27 sahabe türbesinin bulunduğu alanda etkinlik düzenlendi.

27.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:45

Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü dolayısıyla tarihi İçkale'de bulunan Hazreti Süleyman Camisi ve 27 sahabe türbesinin bulunduğu alanda etkinlik düzenlendi.

Tarihi merkez Sur ilçesindeki İçkale'de Hazreti Süleyman Camisi ile 27 sahabe türbesinin bulunduğu alanda fetih yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, dua etti.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümünü kutladıklarını, fetih sırasında şehit olan sahabelerin makamında bulunduklarını söyledi.

Bütün şehit sahabeleri rahmet ve minnetle andıklarını aktaran Güzeloğlu, Diyarbakır adına şehit olan sahabelere bitmeyecek minnetlerini sunduklarını belirtti.

Güzeloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Diyarbakır 639 yılında İslam orduları tarafından fethinden bu yana İslam'ın bayrak şehirlerinden biri olmuştur. Bağrında yatan iki peygamber kabri, yüzlerce sahabenin manevi varlığı, sayısız hak dostuyla bugün tüm dünyada Diyarbakır, İslam'ın beşinci haremi şerifi olmuştur. 1381 yıl önce İslam'la şereflenen ve o günden bugüne kesintisiz ezanıyla, imanıyla ve dik duruşuyla gelen Diyarbakır inşallah, kıyamete kadar bu kararlığını sürdürecek."

Diyarbakır'ın her dönem ve her zaman bu zenginliği taşımanın onurunu yaşadığını aktaran Güzeloğlu, gönüllerin fethedilmesinin, fethin kahramanlarının her zaman hatırlanacağını anlattı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl Diyarbakır'ın fethinin büyük etkinliklerle kutlanamadığını ifade eden Güzeloğlu, şöyle dedi:

"Bütün Diyarbakırlıların gönlünde, fethin bütün komutan ve kahramanlarını rahmetle anan, onlara minnet sunan düşünceleri için huzurlarına geldik. Diyarbakır, birlik ve beraberlik içerisinde İslam'la şereflendiği tarihten bu yana geleceğe taşınması noktasında çok daha güçlü bir iradeyi sergileyecektir. Rabb'im bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Hainlere, birlik ve beraberliğimiz bozmak isteyen, ezanımızı dindirmek, bayrağımızı indirmek, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin. 1381 yıl önce fethi gerçekleştiren İslam ordularının komutanlarına, tüm kahramanlarına selam olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.

AGD de açıklama yaptı

Öte yandan, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahman Ergin de Hazreti Süleyman Camisi ile 27 sahabe türbesinin bulunduğu alanda yaptığı açıklamada, Bizans yönetiminde bulunan ve zulümle yönetilen kentin sahabelerce beş aylık kuşatmanın ardından barışçıl bir yolla 27 Mayıs 639'da İslam toprağı haline geldiğini ve böylece tarih boyu huzur, barış ve kardeşlik beldesi olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın İslam coğrafyasının göz bebeği bir şehir olduğunu vurgulayan Ergin, şunları ifade etti:

"Fetih esnasında kırk kadar sahabe Diyarbakır'da şehit olmuştur. Fetihle birlikte halk kendi istekleri ile Müslüman olmuş ve diğer inanç mensuplarıyla huzur içerisinde yüzyıllarca yaşamaya devam etmişdir. Diyarbakır, İslam'ın batıya yayılmasında çok etkili olmuştur. Diyarbakır'ın fethi, Anadolu'nun İslamlaşması, İstanbul'un alınması ve İslam'ın Avrupa'ya taşınması yolunda çok önemli bir hamledir. Anadolu'da ve Avrupa'da İslam tarihini bu bölgeden başlatmayan her söz eksiktir. Diyarbakır'ın fethi, Mekke ve Kudüs'ün fethinden ayrı görülemez."

Ergin, Kudüs, Mekke, Şam, Bağdat, Tahran, Diyarbakır, İstanbul ve Saraybosna İslam kardeşliği ile birbirine bağlandığını, renkler, ırklar ve dillerin bu kardeşliğe bereket kattığını dile getirerek, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl program düzenleyememenin hüznünü yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı Haber
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Haber
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Erdoğan ve Bahçeli de katılacak! Demokrasi ve Özgürlükler Adası bugün açılıyor
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Koronavirüs nedeniyle ara verilen YHT seferleri perşembe günü başlıyor
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 81 ilde bayram süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers, Hagi'nin oğlu Ianis'in bonservisini aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Meral Akşener Adnan Menderes Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Özkan Uğur Demet Akalın Bülent Serttaş Yeliz Yeşilmen
Spor Metin Oktay Ergin Ataman Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bursa Avrupa Twitter
Şu an buradasınız: Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 15:48:06. #1.14#
title