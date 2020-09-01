Diyarbakır Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü

Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldüDİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü.

01.09.2020 00:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 00:22

Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü

DİYARBAKIR'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü. Kulakları diğer kirpilere göre daha uzun olarak bilenen ve avlanmaları yasak olan uzun kulaklı çöl kirpisi, Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde görüldü. Fotoğrafçı Mehmet Mahsum Süer, tarafından görüntülenen uzun kulaklı çöl kirpisi, açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor. Ukrayna, Moğolistan, Pakistan ve Libya'da rastlanan uzun kulaklı çöl kirpisinin, Türkiye'de de Suriye sınırına yakın bölgelerde yaşadıkları biliniyor.

Türleri tehlikeye girme riski altında sayıldığı için IUCN'in Kırmızı Listesi'nde yer alan uzun kulaklı çöl kirpisini görüntüleyen fotoğrafçı Mehmet Masum Süer, "Bu çok sevimli hayvanların fotoğraflarını çekip belgelemekten ve bölgemizde bazı hayvan türlerinin eskisinden daha fazla görünmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu sonucu, hem yapılan eğitim çalışmaları hem de kamuoyunda oluşan doğayı ve hayvanları koruma bilincinin gelişiyor olmasına bağlıyorum. Çektiğim hayvan fotoğraflarını paylaşarak bu bilince katkıda bulunuyorum. İnsanlar, hayvanlara eskisi kadar zarar vermiyor, hatta zor durumda ve yaralı olarak buldukları hayvanları ilgili makamları teslim edip kurtarılmalarını sağlıyorlar. Son birkaç yılda hemen her gün bu tür öyküleri duyar olduk. Bu da çok sevindirici bir durum" dedi.

Diyarbakır Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Dünya
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı Politika
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Dünya
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü 3. Sayfa
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, hayatını kaybetti
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı
Anılarını anlatan Gonca Vuslateri'nin gözyaşları sel olup aktı
Anılarını anlatan Gonca Vuslateri'nin gözyaşları sel olup aktı
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Hakan Ural Fatma Girik Demet Özdemir Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Enner Valencia
Daha Fazla Çocuk Düğün Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Diyarbakır Hevsel'de, uzun kulaklı çöl kirpisi görüldü - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 00:27:13. #1.15#
title