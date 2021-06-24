Pist onarımı yapılan Diyarbakır Havalimanı uçuşa açılıyor
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Pist onarımı yapılan Diyarbakır Havalimanı uçuşa açılıyor

Pist onarımı yapılan Diyarbakır Havalimanı uçuşa açılıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Havalimanı ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 24 Mayıs'ta başlatılan onarım çalışması tamamlanırken ana pist, yarın uçuşa açılacak.

DİYARBAKIR Havalimanı ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 24 Mayıs'ta başlatılan onarım çalışması tamamlanırken ana pist, yarın uçuşa açılacak.

Diyarbakır Havalimanı ve 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki ana pist için yoğun uçuşlar nedeniyle oluşan bozulmalara karşı 24 Mayıs'ta başlatılan onarım çalışması tamamlandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, daha önce duyurulduğu gibi sivil uçuşların 25 Haziran'da başlayacağı belirtilerek, "Askeri ve sivil uçuşlar için ortak kullanılan Diyarbakır Havalimanı'nda pist yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Milli Savunma ve Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda artan sivil ve askeri uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021'de tüm uçuşlara kapatılan ana pistteki çalışmalar, planladığı gibi 30 günde bitirilmiştir. Daha önce duyurulduğu gibi sivil uçuşlar 25 Haziran 2021'de başlayacaktır. Çalışmaların hedeflenen süre içerisinde bitirilmesi için destek veren Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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