DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 28 Mayıs Çarşamba Diyarbakır'da yarınki hava durumu nasıl? Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Diyarbakır'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 28 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Diyarbakır için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL?

Diyarbakır'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Diyarbakır Hava Durumu – 28 Mayıs 2025

En Yüksek Sıcaklık: 37°C

En Düşük Sıcaklık: 19°C

Rüzgar: Güneybatı yönünden 20 km/s hızında

Yağış İhtimali: %0

Bulutluluk: %0

DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Diyarbakır'da yarınki hava durumu nasıl