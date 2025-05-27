DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 28 Mayıs Çarşamba Diyarbakır'da yarınki hava durumu nasıl? Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini

DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 28 Mayıs Çarşamba Diyarbakır'da yarınki hava durumu nasıl? Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahmini
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Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumunu merak ediyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, Diyarbakır'da sıcaklıklar nasıl olacak? Diyarbakır'da yarın yağmur bekleniyor mu, hava durumu nasıl seyredecek? İşte, Diyarbakır için günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Diyarbakır'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 28 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Diyarbakır için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL?

Diyarbakır'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Diyarbakır Hava Durumu – 28 Mayıs 2025

En Yüksek Sıcaklık: 37°C

En Düşük Sıcaklık: 19°C

Rüzgar: Güneybatı yönünden 20 km/s hızında

Yağış İhtimali: %0

Bulutluluk: %0

DİYARBAKIR'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

DİYARBAKIR HAVA DURUMU: 28 Mayıs Çarşamba Diyarbakır'da yarınki hava durumu nasıl? Diyarbakır 5 günlük hava durumu tahminiDiyarbakır'da yarınki hava durumu nasıl

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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