Son dakika haberleri! Diyarbakır Emniyeti 'NARKO-ALAN 2.0' birincilik ödülünü Bakan Soylu'nun elinden aldı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Emniyeti 'NARKO-ALAN 2.0' birincilik ödülünü Bakan Soylu'nun elinden aldı

NARKO-ALAN 2.0 projesiyle bugüne kadar 3 bin 280 olayda, 3 bin 701 şüpheli yakalandı, 346'sı tutuklandı

DİYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, narkotik suçlarla mücadele birimlerinde sürdürülen mevcut çalışmaların daha da geliştirilmesi amacıyla, 20 Eylül ile 23 Aralık 2021 tarihleri arasında "Narko-proje" yarışması düzenlendi.

Proje kapsamında narkotik konularında, suç ve suçlularla daha etkin mücadelenin sağlanmasına yönelik alan uygulamasını esas alarak, bilimsel temele dayalı istatistik verileri doğrultusunda daha verimli çalışmaların yapılmasını sağlanırken, Narko Alan Veri Analiz Sistemi adı verilen otomasyon sisteminin yardımıyla azami operasyonel ve önleyici somut sonuçların alınması planlandı.

21 Eylül 2021 tarihinde başlayan NARKO-ALAN 2.0 projesinde bugüne kadar 3 bin 280 olayda, 3 bin 701 şüpheli yakalandı, 346'sı tutuklandı.2 ton 651 kilo 81 gram esrar maddesi ve türevleri, 14 kilo 946 gram Eroin, 20 kilo 13 gram Metamfetamin maddesi, 230 gram Kokain maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadelede Diyarbakır polisi birinci

Oluşturulan Komisyonca yapılan değerlendirmeler neticesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Risk Analizi Destekli Yeni Nesil Alan Denetimi Projesi adlı proje birinci seçildi.

Antalya'da düzenlenen törende, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü adına İl Emniyet Müdürü. Dr. Hüseyin Aşkın birincilik ödülünü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden aldı.