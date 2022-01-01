Diyarbakır, Elazığ ve Siirt'te yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ ve Siirt'te yeni yılın ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı.

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Nuriye Çelik'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği bebeğe "Muhammet Geylani" ismi verildi.

Anneyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Ömer Coşkun ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Asena, bebeğe altın hediye etti.

Anne Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Çelik, "Dünyanın en güzel hediyesidir. Çekirdek ailemizin yeni üyesi, 5. çocuğum. Allah razı olsun. İki mutluluğu birlikte yaşadım." dedi.

Vali Yardımcısı Coşkun da hem yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getiren anneyi hem de sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Tüm dünya olarak büyük bir mücadele içinde olduklarını belirten Coşkun, salgın nedeniyle bu mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Elazığ

Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Esra ve Ömer oldu.

Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Zekiye Demirel ve Mehmet Ali Demirel çiftinin dördüncü çocuğu Esra bebek saat 00.02'de doğdu. 2 kilo 900 gram olarak dünyaya gelen bebeğe, çiftin isteği üzerine aileyi ziyarete gelen Elazığ Valisi Ömer Toraman'ın kızının ismi verildi.

Ayşe Karaduman ve Mehmedi Karaduman çiftinin üçüncü çocuğu Ömer ise 00.05'de doğdu. Sağlıklı olarak 3 kilo 350 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe Karaduman çifti, Vali Ömer Toraman'ın ismini verdi.

Vali Toraman ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.

Toraman, yaptığı konuşmada, aileleri tebrik ederek yeni yılın herkese huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Bebeklere kendi ismi ile kızının isminin verilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Toraman, "Allah devletine milletine hayırlı evlatlar olmalarını nasip etsin, yollarını bahtlarını açık etsin inşallah." diye konuştu.

Anne Demirel de yeni yılda dünyaya gelen kızına Vali Ömer Toraman'ın isim babası olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Çok mutluyum, iyi ki de yeni yıla kucağımda bebeğimle giriyorum." dedi.

Anne Karaduman da yeni yıla üçüncü kez anne olarak girmenin mutluluğunu yaşadığını ve çocuğuna kendilerini bu mutlu anlarında yalnız bırakmayan Vali Toraman'ın ismini vermeyi uygun gördüklerini aktararak, şunları söyledi:

"Kendimi çok mutlu hissediyorum. Oğlum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Oğlumu sağ salim kucağıma aldığım için çok mutluyum. İnşallah vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olur."

Siirt

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Zeynep Özer'in oğlu Yağız Efe saat 00.02'de, Necla Deveboynu'nun kızı Beyza da saat 00.06'da dünyaya geldi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yasemin Aboalhasan, yeni yılın ilk bebeklerinin sağlıklı olduğunu söyledi.

Çiftleri kutlayan Aboalhasan, "Yağız Efe 3 kilo, Beyza ise 3,5 kilo ağırlığında yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Yeni yılın tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da hastaneye gelerek yeni yılın ilk bebeklerine çeyrek altın taktı.