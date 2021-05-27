DİYARBAKIR EĞLENCE MEKANINA 2 AYDA 20'İNCİ BASKIN; 26 KİŞİYE 104 BİN LİRA CEZA

DİYARBAKIR'da, bir eğlence mekanını, 2 ay içinde 20'nci kez basan polis ekipleri 26 kişiye koronavirüs tedbirleri ihlalinden 104 bin TL para cezası kesti.