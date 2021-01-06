Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
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Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı

06.01.2021 11:24 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:40
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye görev gücüne katılmak üzere Resulayn kentine dualarla uğurlandı.

 

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye görev gücüne katılmak üzere Resulayn kentine dualarla uğurlandı.

Silvan 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 258 jandarma komando, Barış Pınarı Harekatı'nda görev teslimi yapmak için Suriye'nin Resulayn kentine uğurlandı. Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenine Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, komandoların aileleri katıldı.

Uğurlama töreninde komandolara seslenen Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Fatih Yılmaz, görevlerini layıkıyla ve başarıyla yerine getireceklerine güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Albay Yılmaz, "Kutsal vatan toprağımızın her köşesinde huzur ve güven ortamının sağlanması için sadakat ve cesaretle yürüttüğümüz görevimizin şimdi ülkemizin bekasına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak Suriye Resulayn'da görevini yerine getirme sırası siz de. Asil Türk milletimizin ve Jandarma Genel Komutanlığı'mızın sonsuz desteklerinin her daim yanınızda olduğunu unutmayın. Edindiğiniz tecrübe ve silah arkadaşınıza güveniniz tam olsun. Verilen emir ve talimatların dışına asla çıkmayın. Önce emniyet sonra harekat prensibinden asla ödün vermeyin. Görevinizi layıkıyla ve başarıyla yerine getireceğinize güvenimiz tamdır. Aileleriniz bize emanettir. Gözünüz asla arkada kalmasın. Yolunuz açık kazasız mübarek, kılıcınız keskin olsun" dedi.

Konuşmaların ardından 258 jandarma komando, dualarla Resulayn kentine uğurlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/SİLVAN(Diyarbakır),- 

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Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı
Diyarbakır'dan 258 komando, Suriye'ye uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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