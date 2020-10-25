Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı
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Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı

25.10.2020 20:53 | Son Güncelleme: 25.10.2020 21:17

Diyarbakır'da, erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi olan eski sevgilisi Orhan Vatansever, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının kardeşi tarafından öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Melek Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, dün Sakarya'da olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve kente getirilen Orhan Vatansever'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Orhan Vatansever, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı

NE OLMUŞTU?

21 Ekim tarihinde Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelen 21 yaşındaki Mustafa Aslan ablası olan 24 yaşındaki Melek Aslan'ı 4 kurşunla öldürmüş ve daha sonra yakalanmıştı. Olay sonrasında ise olayın azmettiren kişinin Melek Aslan'ın eski sevgilisi Orhan Vatansever olduğu ileri sürülmüş ve Vatansever hakkında yakalama kararı çıkmıştı. Daha önce 2 kez sevgilisi Melek Aslan'ı darbeden ve bu sebeple hakkında işlem başlatılarak uzaklaştırma kararı alınan Orhan Vatansever'in, ayrıldığı sevgilisi Melek Aslan'ın uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderdiği ve kardeşi Mustafa'yı ablasını öldürmesi için tahrik ettiği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan Mustafa Aslan, hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan 22 Ekim'de tutuklanmıştı.

Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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