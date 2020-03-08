Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor
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Diyarbakır, Kocaköy, Kültür Sanat

Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor

Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Ambarçay Mahallesinde bulunan asırlık mağaralar, görenleri hayran bırakıyor.

08.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:56
Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor

Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Ambarçay Mahallesinde bulunan asırlık mağaralar, görenleri hayran bırakıyor. Yöre halkı, tarihi mağaraların restore edilip turizme kazandırılmasını istiyor.

Kocaköy ilçe merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Ambarçay Mahallesindeki oyma mağaralar, asırlara meydana okuyarak tüm ihtişamı ile günümüze kadar gelmeyi başardı. Yöre halkı tarafından özellikle bahar aylarında kullanılan oyma mağaralar, keşfedilmeyi bekliyor.

Vatandaşlardan Mehmet Şanlı, köylülerin büyük bir bölümünün büyükşehirlere göç ettiğini söyledi. Eskiden mağaralarda insanların yaşadığını aktaran Şanlı, "Hayvancılıkla uğraşıldığı için genelde bahar aylarında şiddetli yağışlar olduğu zamanlarda bazı vatandaşlar bu ahırlarda yaşıyormuş, Günümüzde nadiren de olsa kullanılıyor mağaralar. O da bahar aylarında göçerler hayvanları ile geldiklerinde bu mağaralarda konaklıyor. Mağaraların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor

Kaynak: İHA

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Diyarbakır'daki asırlık mağaralar keşfedilmeyi bekliyor

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